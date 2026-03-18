Cilento in lacrime: funerali per i fidanzati morti nell’incidente

Sull’incidente sono in corso accertamenti: il conducente del furgone, un 42enne, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale plurimo.

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Giornata di dolore nel Cilento per l’ultimo saluto a Michele Pirozzi e Maria Magliocco, i due fidanzati morti in un tragico incidente stradale a Montecorice.

I funerali del 28enne si sono svolti a Capaccio Paestum, nella chiesa della Madre Divina Provvidenza, davanti a una folla commossa. Per l’occasione, il sindaco Gaetano Paolino ha proclamato il lutto cittadino.

Nel pomeriggio, invece, si terranno le esequie della 24enne a Pisciotta, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, anche qui in un clima di profondo cordoglio.

La tragedia si è consumata nella notte tra venerdì e sabato lungo la litoranea: l’auto su cui viaggiavano si è scontrata con un furgone, sfondando il guardrail e precipitando in una scarpata. Per i due giovani non c’è stato nulla da fare.

Sull’incidente sono in corso accertamenti: il conducente del furgone, un 42enne, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale plurimo.

Una comunità intera si stringe ora attorno alle famiglie, mentre resta il dolore per due vite spezzate troppo presto.

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