Contursi Terme, apre il centro per l’autismo “Mille Miglia”: ecco i servizi

A Contursi Terme apre un nuovo centro dedicato all’autismo, uno spazio pensato per inclusione, crescita e supporto alle persone con disturbo dello spettro autistico.

Si chiama “Mille Miglia – Centro sport e benessere” il progetto promosso dal Consorzio S.I.S.S.I., che sarà presentato il 18 marzo alle ore 9:30 in Viale Falcone e Borsellino. La struttura nasce dalla collaborazione tra diverse realtà del territorio ed è stata realizzata in un bene confiscato, restituito così alla comunità.

L’obiettivo è ambizioso: costruire percorsi di vita personalizzati, mettendo al centro la persona attraverso un approccio multidisciplinare che unisce ambito educativo, terapeutico, sociale e lavorativo. Non solo un centro di trattamento, ma un vero ecosistema integrato.

Tra gli spazi più innovativi spicca la Motor Sensory Room, dedicata alla stimolazione sensoriale e allo sviluppo motorio. Previsti inoltre percorsi riabilitativi, attività culturali e sociali, oltre a un Caffè Letterario aperto alla comunità. Grande attenzione sarà riservata anche allo sport, considerato strumento fondamentale di inclusione.

All’interno della struttura sarà attivato anche il Centro ARCA, in collaborazione con l’Azienda Consortile Sele Inclusione, per ampliare ulteriormente i servizi destinati alle famiglie.

Il progetto è stato sostenuto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Briscione, che ha puntato sulla trasformazione di un bene confiscato in uno spazio capace di generare valore sociale.

All’inaugurazione prenderanno parte istituzioni, professionisti e famiglie: un momento importante per il territorio e per chi ogni giorno lavora per costruire una comunità più inclusiva.