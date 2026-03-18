Costiera Amalfitana, lavoro da Sal De Riso: cercasi addetti bar e caffetteria

Nuove opportunità di lavoro in Costiera Amalfitana. La Sal De Riso Costa d’Amalfi, eccellenza della pasticceria e ristorazione italiana, è alla ricerca di nuove figure da inserire nel proprio team in vista della stagione.

Per la storica sede di Minori, in via Roma 80, sono aperte le selezioni per due addetti al bar, caffetteria e cocktail. Le risorse entreranno in un contesto già strutturato, con l’obiettivo di garantire un servizio di alta qualità.

L’azienda cerca candidati qualificati e motivati, con competenze tecniche, conoscenza di attrezzature e ingredienti, oltre a doti come flessibilità, precisione e capacità di lavorare in team, come riportato da “Il Portico”.

Un’occasione importante per entrare in una delle realtà più rappresentative della tradizione dolciaria italiana, apprezzata anche a livello internazionale.

Per candidarsi è possibile inviare il curriculum a info@deriso.it oppure contattare il numero 089 856446.