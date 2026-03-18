Incidente a Nocera Inferiore: scontro scooter-furgone, giovane in ospedale

Secondo una prima ricostruzione, il giovane alla guida del motociclo avrebbe tentato un sorpasso azzardato, finendo per impattare violentemente contro un mezzo della Multiservizi.

Paura nel primo pomeriggio a Nocera Inferiore, dove un grave incidente stradale ha coinvolto uno scooter e un furgone lungo la provinciale che collega la città a Sarno.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane alla guida del motociclo avrebbe tentato un sorpasso azzardato, finendo per impattare violentemente contro un mezzo della Multiservizi. L’urto ha scaraventato il ragazzo sull’asfalto, rendendo immediato l’intervento dei soccorsi, come riportato da “RTA Live”.

Trasportato d’urgenza all’Ospedale Umberto I, il ferito ha riportato un trauma cranico, ma le sue condizioni non sarebbero al momento critiche.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. La circolazione ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso.

Intanto, residenti e automobilisti puntano il dito contro la mancanza di segnaletica orizzontale lungo il tratto stradale, assente – secondo le segnalazioni – dopo recenti lavori sull’asfalto. Una criticità che riaccende il tema della sicurezza su un’arteria già considerata a rischio.