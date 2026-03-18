Intervento record al Santobono: salvata la gamba a bimbo di 9 anni con tumore

Un delicato intervento di chirurgia oncologica e ricostruttiva è stato eseguito con successo a Napoli presso l’AORN Santobono Pausilipon su un bambino di 9 anni affetto da osteosarcoma dell’ala iliaca, una rara forma di tumore osseo.

La posizione della lesione, particolarmente critica, metteva a rischio la funzionalità dell’arto, con la concreta possibilità di amputazione. I chirurghi sono invece riusciti a evitarla grazie a un intervento complesso di emipelvectomia, con asportazione parziale dell’osso colpito e successiva ricostruzione mediante fili di acciaio e cemento acrilico.

Si tratta del primo intervento di questo tipo nel Sud Italia su un paziente pediatrico. Determinante la collaborazione tra tre eccellenze sanitarie: oltre al Santobono, l’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale e l’Ospedale del Mare.

L’équipe multidisciplinare ha lavorato per preservare muscoli, nervi e legamenti, consentendo un approccio conservativo e aumentando le prospettive di recupero del piccolo paziente.

Ora il bambino dovrà affrontare un percorso di riabilitazione e proseguire le cure oncologiche, seguito dagli specialisti.