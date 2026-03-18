Morte del piccolo Domenico: accuse di falso in cartella clinica per due medici

La Procura ha contestato il reato di falso in atto pubblico a due medici già indagati per omicidio colposo: il cardiochirurgo Guido Oppido e la dottoressa Emma Bergonzoni.

Si aggrava l’inchiesta sulla morte di Domenico Caliendo, il bambino di due anni deceduto nel 2024 dopo un trapianto di cuore eseguito all’Ospedale Monaldi di Napoli.

La Procura ha contestato il reato di falso in atto pubblico a due medici già indagati per omicidio colposo: il cardiochirurgo Guido Oppido e la dottoressa Emma Bergonzoni.

Secondo gli inquirenti, coordinati dal pm Giuseppe Tittaferrante e dal procuratore aggiunto Antonio Ricci, i due avrebbero modificato la cartella clinica del piccolo per coprire possibili anomalie legate all’intervento.

Al centro dell’indagine ci sono in particolare i tempi del trapianto: il cuore proveniva da Bolzano e sarebbero emerse discrepanze sugli orari di arrivo e utilizzo dell’organo. Un elemento cruciale, considerando che il rispetto dei tempi di ischemia è determinante per il successo dell’operazione.

La Procura ha chiesto anche misure interdittive nei confronti dei due medici, che potrebbero essere sospesi in via cautelare. A fine mese saranno ascoltati per fornire la propria versione dei fatti.

Il caso, che ha profondamente colpito l’opinione pubblica, resta al centro dell’attenzione anche per le richieste di verità avanzate dalla famiglia del piccolo. Intanto proseguono gli accertamenti tecnici su documenti e supporti informatici per chiarire eventuali responsabilità.