Neve sul Vesuvio il 18 marzo: coincidenza con l’anniversario dell’eruzione

Sorpresa sul Vesuvio, dove oggi 18 marzo 2026 è tornata la neve sul cono del vulcano, in una giornata caratterizzata da pioggia e vento.

Un fenomeno suggestivo che cade proprio nell’anniversario dell’eruzione del 1944, avvenuta esattamente 82 anni fa, rendendo ancora più particolare l’evento.

Il maltempo ha interessato gran parte della Campania, con temperature in calo e condizioni instabili che hanno favorito la comparsa della neve in quota.

Per la giornata di domani, 19 marzo, è previsto un miglioramento: cielo nuvoloso ma senza piogge, con ampie schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno tra i 9 e i 17 gradi, con venti moderati e mare poco mosso.

Uno scenario tipicamente invernale che, a ridosso della primavera, regala uno spettacolo insolito ai piedi del vulcano.