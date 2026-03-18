Nocera Inferiore, caos al pronto soccorso: 47enne aggredisce personale, interviene la polizia

Momenti di tensione al pronto soccorso dell’Ospedale Umberto I, a Nocera Inferiore, dove si è verificata un’aggressione ai danni del personale sanitario.

Momenti di tensione al pronto soccorso dell’Ospedale Umberto I, a Nocera Inferiore, dove si è verificata un’aggressione ai danni del personale sanitario.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 47 anni, in evidente stato di agitazione, avrebbe iniziato a inveire contro medici e infermieri, coinvolgendo anche guardie, altri pazienti e familiari presenti nella struttura. Restano al momento sconosciuti i motivi del comportamento.

La situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario l’intervento della polizia, che è riuscita a bloccare l’uomo e a riportare la calma all’interno del pronto soccorso.

Il 47enne è stato quindi fermato e trasferito per ulteriori accertamenti. Non si segnalano, al momento, conseguenze gravi per il personale coinvolto.