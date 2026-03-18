Nocera Inferiore, Diego riabbraccia il suo padrone: il cagnolino che inseguì l’ambulanza commuove ancora

Una storia che ha emozionato tutta Italia trova oggi un momento di gioia. A Nocera Inferiore, il cagnolino Diego ha potuto riabbracciare il suo amato proprietario, dopo giorni di apprensione che avevano colpito profondamente l’opinione pubblica.

L’animale era diventato simbolo di fedeltà dopo aver rincorso l’ambulanza che trasportava il suo padrone, continuando poi a cercarlo senza sosta. Oggi, finalmente, il tanto atteso incontro, carico di emozione.

A raccontare il momento è Gianna Senatore, del canile che ha accolto Diego: “Portarlo a vedere il suo proprietario è stata una grande gioia. Sono sempre più convinta che avere un cane accanto arricchisca lo spirito”.

Il proprietario, ricoverato presso l’Ospedale Umberto I, sarà trasferito a breve in una struttura per la riabilitazione. Intanto, l’incontro ha rassicurato tutti: entrambi stanno bene.

“Lui era sorridente e accudito, Diego inizialmente frastornato ma poi felice e sereno”, ha aggiunto Senatore, sottolineando anche la sensibilità degli operatori sanitari che hanno reso possibile questo momento.