Nocera Inferiore, Ztl: nuove regole su accessi e varchi, ecco cosa cambia

Le modifiche arrivano anche in seguito alle osservazioni dei consiglieri comunali, con l’obiettivo di rendere la Ztl più efficiente e sicura per cittadini e attività.

Nuove disposizioni per la Zona a Traffico Limitato a Nocera Inferiore. L’Amministrazione comunale ha annunciato un’integrazione all’ordinanza che riguarda l’area tra via Barbarulo e via Garibaldi, con l’obiettivo di rendere il sistema più funzionale e migliorare la vivibilità del centro urbano.

A partire dal 18 marzo 2026, dal lunedì al giovedì (festivi esclusi), nella fascia oraria compresa tra le 23 e le 4, i possessori di autorizzazione per il varco 5 (via Garibaldi) potranno accedere anche dal varco 6 (via Barbarulo) e viceversa. Resta invece invariata la possibilità di uscita dai varchi, già libera senza limitazioni.

Le modifiche arrivano anche in seguito alle osservazioni dei consiglieri comunali, con l’obiettivo di rendere la Ztl più efficiente e sicura per cittadini e attività. Tutte le altre disposizioni dell’ordinanza restano in vigore.

Prosegue intanto la fase di pre-esercizio, che terminerà il 29 marzo, durante la quale il sistema è attivo in modalità sperimentale per consentire ai cittadini di adattarsi alle nuove regole. Al termine, entreranno a regime i controlli automatici, come riporta “In Prima News”.

“L’obiettivo è rendere il centro cittadino più vivibile, ordinato e sicuro”, ha dichiarato il sindaco Paolo De Maio, sottolineando l’importanza di una mobilità più sostenibile e di una migliore fruizione degli spazi urbani.