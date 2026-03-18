Nocera Superiore, Cuofano rilancia la filiera istituzionale con la Regione

Il consigliere regionale evidenzia il valore del coordinamento istituzionale e il ruolo crescente dell’assemblea dei sindaci
Una visione istituzionale per il territorio
L’ex sindaco di Nocera Superiore e attuale consigliere regionale Giovanni Maria Cuofano sottolinea la necessità di rafforzare una filiera istituzionale solida e strutturata con la Regione Campania, ritenuta fondamentale per accompagnare i processi di sviluppo del territorio.
Secondo Cuofano, il dialogo tra amministrazioni locali e livello regionale deve diventare sempre più stabile e operativo, così da garantire una programmazione condivisa e una maggiore capacità di intercettare risorse utili per le comunità.
Il ruolo dell’assemblea dei sindaci
In questo quadro, particolare attenzione viene rivolta all’assemblea dei sindaci dell’Agro nocerino sarnese, che negli ultimi mesi si sta distinguendo per capacità di coordinamento e visione comune.
Per Giovanni Maria Cuofano, si tratta di un organismo che può rappresentare un modello efficace di governance territoriale, capace di mettere in rete i Comuni e di costruire percorsi condivisi. Un approccio che punta a superare frammentazioni amministrative e a rafforzare il peso istituzionale del territorio nei confronti della Regione.
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