“Note di Primavera” a Nocera, polemiche dai commercianti di via Fucilari

Le “Note di Primavera”, rassegna organizzata a Nocera Inferiore per incentivare il commercio nel centro cittadino, accendono anche le prime polemiche.

L’iniziativa, in programma sabato tra piazza del Corso e piazza Diaz, prevede intrattenimento per bambini e un concerto del musicista Tony Esposito, con l’obiettivo di animare le strade e sostenere le attività locali.

Tuttavia, malumori emergono da via Fucilari, arteria centrale che alcuni commercianti ritengono esclusa dal circuito dell’evento. A raccogliere le proteste è stato il segretario cittadino di Azione, Gennaro Della Mura, che ha rilanciato le segnalazioni degli esercenti, come riportato da “La Città”.

Tra queste, la voce di Pietro Rispoli, che ha ironizzato sulla mancata inclusione della strada, sottolineando come venga percepita “non come centro città”.