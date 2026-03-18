Salerno decolla verso Grecia e Spagna: tutti i nuovi voli dell’estate 2026

L’Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi si prepara a rafforzare il proprio ruolo nel traffico turistico con nuove rotte internazionali per l’estate 2026.

Dopo i collegamenti nazionali già annunciati, la compagnia Aeroitalia ha presentato anche le prime destinazioni estere, puntando su mete molto richieste tra Grecia e Spagna. I voli saranno operativi dal 1° luglio fino alla prima settimana di settembre.

Nel dettaglio, il programma prevede collegamenti settimanali verso alcune delle località più ambite del Mediterraneo: Santorini sarà raggiungibile il lunedì e il venerdì, Palma de Mallorca il martedì e il sabato, mentre il mercoledì sarà dedicato a Ibiza. Nei giorni di giovedì e domenica saranno attivi invece i voli per Mykonos.

Una scelta strategica per la compagnia, che ha deciso di basare un aeromobile nello scalo situato tra Bellizzi e Pontecagnano, puntando sullo sviluppo dell’infrastruttura salernitana e sull’incoming turistico.

L’amministratore delegato Gaetano Intrieri ha sottolineato l’importanza della crescita della rete: per l’estate sono previste complessivamente 40 destinazioni, tra cui 33 nazionali e 7 internazionali.