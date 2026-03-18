Salerno. “Venga in caserma subito”: il nuovo raggiro che punta a svuotare le case

Con tono credibile e linguaggio istituzionale, il truffatore ha parlato di un presunto problema legato a un’auto intestata all’anziano, invitandolo a recarsi “subito” in caserma.

Nuova frontiera delle truffe a Salerno, dove i malintenzionati non chiedono denaro subito, ma cercano di far uscire di casa le vittime per agire indisturbati.

È accaduto nel quartiere Carmine Alto, in via La Mennolella, dove un uomo di 84 anni ha ricevuto una telefonata da un falso ufficiale della Guardia di Finanza.

Con tono credibile e linguaggio istituzionale, il truffatore ha parlato di un presunto problema legato a un’auto intestata all’anziano, invitandolo a recarsi “subito” in caserma, arrivando perfino a offrire un passaggio.

L’obiettivo era chiaro: far uscire la vittima di casa per poter agire senza ostacoli.

Questa volta, però, il piano è fallito. L’uomo ha avuto il sospetto e ha contattato direttamente la Guardia di Finanza, scoprendo che si trattava di un raggiro. Subito è scattata la denuncia.

Un episodio che segna un’evoluzione nelle tecniche dei truffatori: pressione psicologica, senso di urgenza e uso di identità istituzionali per conquistare fiducia e isolare la vittima.