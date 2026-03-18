Sant’Antonio Abate ricorda le vittime del Covid: il messaggio del sindaco

Una giornata di memoria e riflessione a Sant’Antonio Abate, dove l’amministrazione comunale ha voluto ricordare i concittadini scomparsi durante la pandemia da COVID-19.

A sottolineare il valore del momento è stato il sindaco Ilaria Abagnale, che ha condiviso un messaggio carico di emozione e ricordo. Oltre 30 cittadini del territorio hanno perso la vita in quegli anni difficili, lasciando un vuoto profondo nella comunità.

“Padri, madri, fratelli, nonni: ognuno aveva un nome e un posto nelle nostre vite”, ha ricordato il primo cittadino, evidenziando il dolore di un periodo segnato da solitudine e impotenza, in cui spesso non è stato possibile nemmeno dare l’ultimo saluto ai propri cari.

Accanto al dolore, però, resta anche il senso di comunità che ha unito il paese nei momenti più duri: gesti di solidarietà, vicinanza e sostegno reciproco che hanno segnato profondamente il tessuto sociale.

Sant’Antonio Abate si ferma così a ricordare, con uno sguardo rivolto al passato ma anche con la consapevolezza di una comunità che, proprio attraverso quelle difficoltà, ha trovato nuova forza e unità.