Sarno, Squillante richiama alla tutela del territorio (video)

Il sindaco di Sarno chiede sinergia tra enti e richiama la tragedia del 1998 per garantire tutela e sicurezza territoriale.

Dopo i sopralluoghi sui canali fluviali, il sindaco richiama alla collaborazione tra enti e al rispetto del territorio

Controlli lungo i canali fluviali

È fondamentale la sinergia tra gli enti per il controllo e la tutela del territorio. A sottolinearlo è il sindaco di Sarno, Francesco Squillante, all’indomani dei sopralluoghi effettuati lungo i canali fluviali che attraversano la città.

Un’attività di verifica che riporta al centro il tema della sicurezza e della prevenzione, in un’area storicamente segnata da fragilità idrogeologiche che richiedono attenzione costante e interventi coordinati.

Il monito del 1998

Francesco Squillante richiama con forza la necessità di non abbassare la guardia, ricordando come la tragedia del maggio ’98 debba rappresentare ancora oggi un punto di riferimento per le scelte amministrative.

Un monito chiaro affinché il territorio venga difeso da ogni forma di incuria e da qualsiasi abuso, attraverso una collaborazione stabile tra istituzioni e un controllo continuo delle aree più esposte a rischio.

Fiume Sarno e rischio idrogeologico sotto la lente del Parlamento (video)