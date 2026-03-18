Scafatese, ingresso gratuito al Vitiello contro il Monastir: la città spinge verso la Serie C

La Scafatese Calcio 1922 chiama a raccolta la città per il match più importante della stagione. In vista della sfida contro il Monastir, la società ha annunciato l’ingresso gratuito allo stadio Stadio Vitiello per tutti i tifosi, con ritiro obbligatorio del biglietto.

Un’iniziativa pensata per trasformare la gara in una vera e propria festa gialloblù. La squadra, protagonista di un campionato straordinario nel Girone G, è infatti a un passo dalla promozione in Serie C.

Quella contro il Monastir rappresenta un vero e proprio match point: con una vittoria e risultati favorevoli dagli altri campi, potrebbe arrivare già il verdetto tanto atteso.

Il presidente Felice Romano ha voluto così coinvolgere tutta la comunità, aprendo le porte dello stadio anche a scuole, associazioni e famiglie. Per l’occasione, il settore distinti sarà riservato proprio alle realtà del territorio.

I biglietti potranno essere ritirati in diversi punti della città di Scafati, mentre per i presenti è previsto anche un gadget ufficiale del club.

Un invito chiaro: esserci. Perché quella di domenica non sarà solo una partita, ma un momento che può entrare nella storia della Scafatese e della sua città.