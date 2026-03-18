Scafati, “Lezioni di libertà” all’I.C. Anardi: studenti protagonisti sull’empowerment femminile

Una giornata intensa di riflessione, arte e partecipazione quella vissuta al Teatro San Francesco di Scafati, dove gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. Anardi sono stati protagonisti del convegno “Protagoniste del domani”.

Al centro dell’iniziativa il tema dell’empowerment femminile, affrontato come percorso di consapevolezza per superare stereotipi e costruire una società più equa. L’evento, organizzato dalle docenti Marina Amaro e Kata D’Amora, è stato moderato dalla professoressa Alessandra Di Masi, che ha guidato il dibattito coinvolgendo attivamente gli studenti.

Ad aprire i lavori una performance intensa: alcune alunne hanno interpretato il testo “Il codice della Libertà: voci oltre il silenzio”, dando voce a figure femminili che hanno segnato la storia. Emozione proseguita con il videoclip “Figlia d’ ’a tempesta”, realizzato dagli studenti con la regia di Gaia Sisto e il contributo tecnico del professor Salvatore Zeno e del musicista Salvatore Scutero.

Il confronto è poi entrato nel vivo con gli interventi degli esperti dell’Azienda Consortile “Comunità Sensibile”, che hanno approfondito il tema dell’autostima e del divario di genere, in particolare nelle discipline STEM. Spazio anche all’intervento dell’avvocato Resia La Mura, che ha sottolineato il valore dell’indipendenza economica come strumento di libertà.

Presente anche la vicesindaco Teresa Formisano, che ha richiamato l’attenzione sull’importanza della lotta alla violenza sulle donne e della rappresentanza femminile nelle istituzioni.

Particolarmente significativo il ritorno di alcune ex alunne, oggi professioniste, che hanno raccontato il proprio percorso diventando esempi concreti per i più giovani.

A chiudere l’evento, il coro dell’istituto sulle note di “Mariposa” di Fiorella Mannoia, accompagnato da cartelli e messaggi realizzati dagli studenti, trasformando il teatro in un inno collettivo alla libertà e all’uguaglianza.

Un’iniziativa resa possibile grazie alla sinergia tra scuola e istituzioni, guidate dal dirigente scolastico Guglielmo Formisano, che conferma l’impegno dell’istituto nella promozione della legalità e dell’educazione civica.