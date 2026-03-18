Spaccio sulla litoranea di Battipaglia: arrestata donna con droga e bilancino

Arresto nei giorni scorsi sulla litoranea di Battipaglia, dove una donna di nazionalità marocchina è stata sorpresa in possesso di sostanze stupefacenti pronte per lo spaccio.
L’operazione è stata condotta dagli agenti della Polizia di Stato del locale commissariato, impegnati in controlli mirati sul territorio.
Durante la perquisizione, la donna – già nota alle forze dell’ordine – è stata trovata con circa 30 dosi tra hashish e cocaina, oltre a un bilancino di precisione nascosto sotto il sedile dell’auto.
Su disposizione dell’autorità giudiziaria è scattato l’arresto. Successivamente, per la donna è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma.