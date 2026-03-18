Travolta da due auto ad Angri: muore insegnante di 40 anni

Il sindaco Cosimo Ferraioli ha espresso vicinanza alla famiglia: “Era una di noi, una donna, una madre, una moglie. Una vita spezzata in un attimo, in un modo che non dovrebbe mai accadere”.

Tragedia ad Angri, dove una donna di 40 anni ha perso la vita dopo essere stata investita lungo via Nazionale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’insegnante sarebbe stata travolta da una prima auto e, subito dopo, da un secondo veicolo sopraggiunto. Un impatto devastante che non le ha lasciato scampo.

Soccorsa e trasportata in ospedale, la donna è deceduta poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.

La vittima lascia il marito e due figli. Profondo il cordoglio della comunità e delle istituzioni. Il sindaco Cosimo Ferraioli ha espresso vicinanza alla famiglia: “Era una di noi, una donna, una madre, una moglie. Una vita spezzata in un attimo, in un modo che non dovrebbe mai accadere”.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.