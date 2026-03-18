Truffa da 30mila euro, processo a Pisa per Maria Rosaria Boccia: prima udienza rinviata

È iniziato, ma con un primo rinvio, il processo davanti al Tribunale di Pisa che vede imputata Maria Rosaria Boccia, imprenditrice originaria di Pompei, accusata di truffa aggravata.

L’udienza dei giorni scorsi è stata rinviata a fine giugno per un legittimo impedimento del difensore. Un passaggio tecnico che non riduce l’attenzione su una vicenda risalente al 2021, ben prima che la Boccia finisse al centro della cronaca per il caso legato all’ex ministro Gennaro Sangiuliano.

Secondo l’accusa, l’imprenditrice avrebbe raggirato un 40enne della provincia di Napoli, residente nel Pisano, ottenendo da lui 30mila euro con il pretesto di un investimento in un progetto imprenditoriale mai realizzato. La proposta riguardava l’apertura di un locale di lusso affacciato sul Golfo di Napoli, presentato come altamente redditizio e sostenuto da presunti investitori.

Convinto dalla prospettiva di guadagno e dal rapporto di fiducia, l’uomo avrebbe effettuato un bonifico istantaneo. Tuttavia, secondo la ricostruzione della Procura, il progetto non si sarebbe mai concretizzato e non ci sarebbe stata alcuna restituzione del denaro.

Le indagini, coordinate dal pm Lydia Pagnini, hanno portato al rinvio a giudizio davanti al giudice monocratico. Parallelamente, in sede civile, la presunta vittima ha ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione della somma, che però – secondo il legale – non sarebbe stato ancora eseguito.

Il procedimento di Pisa si affianca ad altre vicende giudiziarie che coinvolgono la Boccia, tra cui il rinvio a giudizio a Roma legato al caso Sangiuliano. Sarà ora il tribunale a chiarire eventuali responsabilità in una storia che intreccia fiducia personale e presunti raggiri.