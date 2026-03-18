Truffa del “figlio col telefono rotto”: ecco come funziona e come difendersi

Torna a circolare la truffa del “finto figlio”, un raggiro ormai diffuso che continua a mietere vittime in tutta Italia. Il meccanismo è semplice: un messaggio su WhatsApp o tramite sms, con frasi come “Ciao papà” o “Ciao mamma, ho rotto il telefono”, invita a salvare un nuovo numero e a proseguire la conversazione.

Dietro quel messaggio, però, non c’è alcun familiare ma truffatori esperti, capaci di costruire in pochi minuti una storia credibile per ottenere denaro. È quanto accaduto a due padri abruzzesi, che hanno versato quasi 2mila euro convinti di aiutare i figli in difficoltà. I soldi sono invece finiti su carte prepagate, poi utilizzate per acquisti online e scommesse.

Le indagini hanno portato all’identificazione di quattro persone, che ora dovranno rispondere delle accuse davanti all’autorità giudiziaria.

Il raggiro si basa sulla rapidità e sull’emotività: le vittime vengono spinte ad agire subito, senza verificare. Una volta instaurato il contatto, i truffatori possono anche raccogliere informazioni personali per rendere ancora più credibile la richiesta.

Per difendersi, le regole sono chiare: non rispondere a numeri sconosciuti, non inviare denaro e contattare sempre il proprio familiare sul numero abituale. In caso di dubbio, è fondamentale rivolgersi alle forze dell’ordine.