Angri, “Il pomodoro per la ricerca”: iniziativa a sostegno dei tumori infantili

Ad Angri prende forma un’iniziativa che unisce alimentazione, prevenzione e solidarietà. Giovedì 20 marzo, alle ore 10, presso la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari – Fondazione di Ricerca, sarà presentato il progetto “Il Pomodoro per la Ricerca”.
All’evento parteciperà anche Andrea Badursi, presidente di Asso Fruit Italia, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa nel coniugare il mondo produttivo con il sostegno alla ricerca scientifica.
Il progetto mira a promuovere corretti stili di vita attraverso la valorizzazione del pomodoro, simbolo della Dieta Mediterranea, evidenziandone le proprietà salutari e la sostenibilità, anche grazie all’utilizzo di packaging riciclabile.
L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Fondazione Veronesi a supporto della ricerca sui tumori pediatrici, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e imprese sull’importanza della prevenzione e del contributo alla scienza.
A sostenere il progetto, oltre alle Organizzazioni di Produttori, anche la Fondazione Edamus, in un’azione condivisa che unisce territorio, imprese e ricerca.