Auto contro lampione in piazza Garibaldi: paura a Scafati

Momenti di forte apprensione a Scafati, dove nella serata di ieri un’auto si è schiantata contro un lampione in Piazza Garibaldi.

Momenti di forte apprensione a Scafati, dove nella serata di ieri un’auto si è schiantata contro un lampione in Piazza Garibaldi.

Coinvolta una Renault Clio rossa che, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo finendo violentemente contro l’arredo urbano. L’impatto è stato molto forte, con la parte anteriore del veicolo completamente distrutta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e i Carabinieri per i rilievi e la gestione del traffico, rimasto bloccato durante le operazioni.

Non sono ancora note le condizioni del conducente.