Caggiano, ritorna la neve: colpo di coda dell’inverno

Il Comune ha condiviso sui social diversi video, attirando curiosità e commenti da parte dei cittadini.

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Colpo di scena meteo a Caggiano, dove nelle ultime ore è tornata la neve. Tra pioggia, vento e temperature in calo, il paese è stato nuovamente avvolto da un’atmosfera invernale, a pochi giorni dall’inizio della primavera.

I fiocchi hanno fatto capolino già da ieri, regalando scorci suggestivi che non sono passati inosservati. Il Comune ha condiviso sui social diversi video, attirando curiosità e commenti da parte dei cittadini.

Un ritorno inatteso del freddo che segna, probabilmente, gli ultimi strascichi dell’inverno prima del definitivo cambio di stagione.

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