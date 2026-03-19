Caso Domenico, la difesa di Oppido: “Accuse basate su ricordi, non su prove”

Nel caso della morte del piccolo Domenico, interviene la difesa del cardiochirurgo Guido Oppido, indagato per omicidio colposo e falso in atto pubblico nell’inchiesta sull’intervento eseguito all’Ospedale Monaldi.
Secondo i legali Alfredo Sorge e Vittorio Manes, le accuse si baserebbero principalmente sui ricordi del personale sanitario presente in sala operatoria, raccolti a mesi di distanza dai fatti, e non su elementi oggettivi. Le eventuali discrepanze temporali, precisano, riguarderebbero solo pochi minuti.
“La ricostruzione accusatoria dovrà essere verificata alla luce di evidenze oggettive e scientifiche”, sottolineano i difensori.
Il medico comparirà davanti al giudice per l’interrogatorio preventivo, con l’obiettivo di chiarire la propria posizione e dimostrare la correttezza del proprio operato, anche rispetto all’accusa di falso.
La difesa ha inoltre richiesto ulteriori accertamenti tecnici per ricostruire con precisione le tempistiche dell’operazione, convinta che possano confermare la versione del professionista.