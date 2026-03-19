Castel San Giorgio, giornata della memoria per le vittime delle mafie

L’appuntamento è fissato per il 20 marzo alle ore 11 presso la Scala della Legalità, dove studenti, istituzioni e associazioni si ritroveranno per un momento di riflessione e condivisione.

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A Castel San Giorgio la comunità si prepara a celebrare la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

L’appuntamento è fissato per il 20 marzo alle ore 11 presso la Scala della Legalità, dove studenti, istituzioni e associazioni si ritroveranno per un momento di riflessione e condivisione.

Protagonisti dell’iniziativa saranno gli alunni degli istituti del territorio, coinvolti in un percorso educativo sui valori della legalità, della giustizia e della libertà, insieme all’associazione Libera, da anni impegnata nella sensibilizzazione civile.

Un evento che punta a mantenere viva la memoria e a trasformarla in impegno concreto, soprattutto tra le nuove generazioni.

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