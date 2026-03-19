Droga in casa, arrestato 24enne a Nocera Inferiore

Un 24enne è stato arrestato a Nocera Inferiore durante un’operazione dei Carabinieri nel rione Montevescovado.

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Un 24enne è stato arrestato a Nocera Inferiore durante un’operazione dei Carabinieri nel rione Montevescovado.

Nel corso di un controllo mirato, i militari hanno rinvenuto nell’abitazione del giovane – già noto alle forze dell’ordine – un panetto di hashish e alcuni grammi di cocaina.

Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato successivamente convalidato dal Tribunale dopo il rito direttissimo.

Il 24enne è stato poi rimesso in libertà senza l’applicazione di misure cautelari.

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