Epatite A a Napoli, stop ai frutti di mare crudi: ordinanza del sindaco

Emergenza sanitaria a Napoli, dove il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza urgente per contenere la diffusione dell’epatite A, vietando il consumo di frutti di mare crudi nei ristoranti e nei pubblici esercizi.
Il provvedimento arriva a fronte di una diffusione del virus superiore di oltre dieci volte rispetto alla media degli ultimi dieci anni. Attualmente si contano 154 casi accertati in città, tra cui anche tre bambini, mentre altri 22 sono in fase di verifica.
Il divieto riguarda esclusivamente il consumo nei locali pubblici, mentre resta consentita la vendita dei prodotti. Tuttavia, l’amministrazione raccomanda fortemente ai cittadini di evitare il consumo di molluschi crudi anche in ambito domestico.
Per chi non rispetta l’ordinanza sono previste sanzioni fino a 20mila euro.
La misura, definita contingibile e urgente, punta a limitare il rischio di contagio legato soprattutto al consumo di alimenti non adeguatamente cotti, in particolare i molluschi bivalvi, già individuati come possibile veicolo dell’infezione.
Le autorità sanitarie invitano alla massima prudenza, sottolineando l’importanza della prevenzione e del rispetto delle norme igienico-alimentari per contenere la diffusione del virus.