Il Governo riduce le accise: fino a 15 euro di risparmio a pieno

Svolta sul fronte energia: il Governo guidato da Giorgia Meloni ha annunciato il taglio delle accise sui carburanti per contrastare il caro energia.
La misura, inizialmente prevista per 20 giorni, porterà a una riduzione di circa 25 centesimi al litro (con effetto IVA incluso), con un calo immediato dei prezzi sia su rete urbana che autostradale.
Secondo le stime dell’Unione Nazionale Consumatori, il risparmio per un pieno da 50 litri sarà di circa 15 euro, con un beneficio annuo stimato fino a 366 euro per famiglia.
Positivo ma cauto il commento del presidente Massimiliano Dona: “Meglio tardi che mai”, ha dichiarato, sottolineando però la necessità di intervenire anche su bollette di luce e gas.
La durata limitata del provvedimento lascia aperta la possibilità di modifiche in base all’andamento dei prezzi del petrolio e dello scenario internazionale.