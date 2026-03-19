Liquorifici e società schermate: blitz della Guardia di Finanza tra Napoli e Caserta

I sequestri hanno riguardato un liquorificio a Mugnano di Napoli e una società a Pastorano, ritenute centrali nel sistema di reinvestimento di capitali illeciti.

Un articolato sistema di “reincarnazione” aziendale per aggirare fallimenti e condanne è stato smantellato dalla Guardia di Finanza, che ha eseguito un sequestro da oltre 2 milioni di euro su disposizione del Tribunale di Napoli.

L’operazione ha colpito una famiglia di imprenditori attiva tra le province di Napoli e Caserta, già condannata in via definitiva per reati che spaziano dall’associazione per delinquere alla frode fiscale, fino al contrabbando e all’autoriciclaggio.

Secondo gli investigatori, dopo il fallimento delle precedenti società nel 2014, il gruppo avrebbe continuato a operare attraverso prestanome, mantenendo il controllo su nuove attività nel settore della produzione e commercializzazione di alcolici.

I sequestri hanno riguardato un liquorificio a Mugnano di Napoli e una società a Pastorano, ritenute centrali nel sistema di reinvestimento di capitali illeciti.

Un’operazione che mira non solo a colpire i patrimoni accumulati illegalmente, ma anche a tutelare il mercato da forme di concorrenza sleale a danno delle imprese oneste.