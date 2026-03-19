Nocera Inferiore-Sarno, account fake a nome di mons. Giudice: rischio truffe

L’account, apparso nelle ultime ore, ha inviato numerose richieste di amicizia a sacerdoti, religiosi e fedeli, facendo temere un possibile tentativo di truffa.

Allarme nella diocesi di Nocera Inferiore-Sarno per la comparsa di un falso profilo Facebook creato utilizzando l’identità del vescovo Giuseppe Giudice.

L’account, apparso nelle ultime ore, ha inviato numerose richieste di amicizia a sacerdoti, religiosi e fedeli, facendo temere un possibile tentativo di truffa. Alcuni utenti avrebbero già ricevuto messaggi sospetti dopo aver accettato il contatto.

Dalla diocesi arriva un invito alla massima prudenza: non accettare richieste da profili non verificati e segnalare immediatamente l’account. È stato inoltre chiarito che il vescovo utilizza esclusivamente canali ufficiali e non contatta i fedeli tramite profili personali non riconosciuti.

L’episodio potrebbe essere segnalato alle forze dell’ordine per ulteriori accertamenti.