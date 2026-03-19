Olimpiadi di Matematica, lo studente napoletano Lorenzo Solla conquista la fase nazionale

Traguardo importante per Lorenzo Solla, studente dell’Istituto Enrico De Nicola, selezionato per le finali nazionali delle Olimpiadi di Matematica dopo essersi distinto nelle competizioni del distretto di Napoli.
Un risultato che premia l’impegno e le capacità logico-analitiche del giovane, inserendolo tra i talenti emergenti della matematica campana.
Ottimi risultati anche nella competizione a squadre: il team dell’istituto ha conquistato il sesto posto a livello regionale e il terzo nella provincia di Napoli.
Un successo condiviso con i compagni e reso possibile anche grazie al lavoro dei docenti, da anni impegnati nella valorizzazione delle eccellenze scientifiche.