Pagani. Abusi sulla nipote, condanna definitiva a 8 anni

La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a 8 anni di reclusione per un uomo di Pagani accusato di ripetuti abusi sessuali ai danni della nipote.

Si chiude così una vicenda giudiziaria durata oltre 13 anni, avviata dopo la denuncia dei genitori della vittima, all’epoca tredicenne. La ragazza aveva trovato il coraggio di raccontare le violenze subite, inizialmente a un’amica e poi alla famiglia.

Oggi la giovane, 27enne e residente all’estero, è stata informata della sentenza definitiva. Il padre ha ringraziato pubblicamente magistratura e forze dell’ordine per il lavoro svolto, lanciando anche un appello a prestare attenzione ai segnali di disagio nei minori.