Rita De Crescenzo tenta l’incontro con la “famiglia nel bosco”: i genitori la evitano

L’influencer Rita De Crescenzo si è recata a Palmoli, in Abruzzo, con l’intento di incontrare la cosiddetta “famiglia nel bosco”, ma la visita non ha avuto esito.

L’influencer Rita De Crescenzo si è recata a Palmoli, in Abruzzo, con l’intento di incontrare la cosiddetta “famiglia nel bosco”, ma la visita non ha avuto esito.

I due genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, avrebbero infatti evitato il confronto diretto, non facendosi trovare al momento dell’arrivo della tiktoker.

Secondo quanto ricostruito, Catherine Birmingham si trovava inizialmente nell’abitazione, ma si sarebbe allontanata dopo essere stata avvisata della presenza dell’influencer. Nathan Trevallion, invece, avrebbe fatto visita ai figli nella casa famiglia di Vasto, rientrando solo successivamente.

De Crescenzo, che ha documentato il viaggio sui social, ha spiegato di essersi recata sul posto per motivi personali: «Mi sento coinvolta come madre, avendo vissuto situazioni simili con i servizi sociali. Ho voluto vedere da vicino cosa sta accadendo».

Nonostante il mancato incontro con la famiglia, l’influencer è riuscita a confrontarsi con il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli. Durante il colloquio ha ribadito la propria posizione, sottolineando la necessità di sostenere i genitori in difficoltà: «Non bisogna strappare i figli, ma aiutare le famiglie».