Roccapiemonte, il “menù della legalità” nelle scuole contro le mafie

La scelta di posticipare al 25 marzo è legata alla chiusura delle scuole nel giorno ufficiale della ricorrenza, per garantire la partecipazione degli studenti.

A Roccapiemonte arriva il “menù della legalità”: il prossimo 25 marzo, in tutti i plessi scolastici cittadini, saranno serviti piatti realizzati con prodotti “Libera Terra”, provenienti da terreni confiscati alle mafie.

L’iniziativa, promossa dal sindaco Carmine Pagano insieme all’associazione Libera e alla società Gusto e Co., si inserisce nelle attività legate alla Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, celebrata il 21 marzo.

La scelta di posticipare al 25 marzo è legata alla chiusura delle scuole nel giorno ufficiale della ricorrenza, per garantire la partecipazione degli studenti.

Oltre al momento simbolico del pasto, l’iniziativa avrà anche un valore educativo: docenti e referenti di Libera accompagneranno i ragazzi in un percorso di riflessione sulle vittime innocenti della criminalità organizzata e sull’importanza dell’impegno civile.