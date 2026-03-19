Torre del Greco. Salvato da un malore, encomi agli “angeli custodi”: “Mi sento rinato”

Decisivo l’intervento immediato del volontario Domenico Ubaldo, che ha iniziato il massaggio cardiaco, seguito dagli agenti della polizia municipale Anna Palomba, Mario e Raffaele Magliulo.

Torre del Greco – Momenti di grande emozione per Raffaele La Pietra, 75 anni, che ha ricevuto gli encomi agli “angeli custodi” che gli hanno salvato la vita dopo un malore improvviso.

L’episodio risale al 30 dicembre 2025, quando l’uomo si accasciò in via Falanga, durante il mercato affollato di fine anno. Decisivo l’intervento immediato del volontario Domenico Ubaldo, che ha iniziato il massaggio cardiaco, seguito dagli agenti della polizia municipale Anna Palomba, Mario e Raffaele Magliulo.Torre del Greco – Momenti di grande emozione per Raffaele La Pietra, 75 anni, che ha ricevuto gli encomi agli “angeli custodi” che gli hanno salvato la vita dopo un malore improvviso.

L’episodio risale al 30 dicembre 2025, quando l’uomo si accasciò in via Falanga, durante il mercato affollato di fine anno. Decisivo l’intervento immediato del volontario Domenico Ubaldo, che ha iniziato il massaggio cardiaco, seguito dagli agenti della polizia municipale Anna Palomba, Mario e Raffaele Magliulo.

Grazie alla prontezza dei soccorsi e al coordinamento con il 118, l’anziano è stato trasportato in ospedale e salvato.

La cerimonia, voluta dal sindaco Luigi Mennella e proposta dal comandante Gennaro Russo, ha reso omaggio al coraggio e alla professionalità degli intervenuti.

“Questa è un’occasione per valorizzare il lavoro dei nostri agenti e dei volontari”, ha dichiarato il primo cittadino.