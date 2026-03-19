Sbarco del 2023 a Salerno: cittadino tunisino verso l’espulsione

Le indagini hanno permesso di ricostruire l’organizzazione del viaggio e di individuare i soggetti coinvolti.

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Operazione della Polizia di Stato a Salerno, dove un cittadino tunisino, già detenuto per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, è stato trasferito al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari Palese al termine della pena.

Il provvedimento è legato a un’indagine sullo sbarco avvenuto il 14 settembre 2023 sulle coste salernitane, quando un’imbarcazione con migranti a bordo giunse in condizioni precarie e senza requisiti di sicurezza.

Le indagini hanno permesso di ricostruire l’organizzazione del viaggio e di individuare i soggetti coinvolti, accusati di aver coordinato il trasporto e favorito l’ingresso illegale in cambio di denaro.

L’uomo resterà nel CPR in attesa delle procedure di espulsione. Proseguono intanto i controlli delle autorità per contrastare i traffici legati all’immigrazione irregolare.

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