Scafati. Allarme truffa dello specchietto: la segnalazione sui social

Si tratta di una modalità già nota, utilizzata per raggirare automobilisti facendo leva sulla fretta e sulla paura.

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Segnalazione di una possibile truffa dello specchietto tra Scafati e la zona di Mariconda, nei pressi di San Pietro.

Secondo quanto riferito, una Renault Clio bianca si fermerebbe dopo presunti urti, mostrando uno specchietto già danneggiato e chiedendo denaro immediato, evitando la compilazione del CID.

Si tratta di una modalità già nota, utilizzata per raggirare automobilisti facendo leva sulla fretta e sulla paura.

L’invito è a prestare massima attenzione: non consegnare denaro, richiedere sempre la compilazione del modulo di constatazione amichevole e, in caso di sospetti, contattare le forze dell’ordine.

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