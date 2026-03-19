Scafati. Allarme truffa dello specchietto: la segnalazione sui social

Segnalazione di una possibile truffa dello specchietto tra Scafati e la zona di Mariconda, nei pressi di San Pietro.
Secondo quanto riferito, una Renault Clio bianca si fermerebbe dopo presunti urti, mostrando uno specchietto già danneggiato e chiedendo denaro immediato, evitando la compilazione del CID.
Si tratta di una modalità già nota, utilizzata per raggirare automobilisti facendo leva sulla fretta e sulla paura.
L’invito è a prestare massima attenzione: non consegnare denaro, richiedere sempre la compilazione del modulo di constatazione amichevole e, in caso di sospetti, contattare le forze dell’ordine.