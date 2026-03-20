Addio a Chuck Norris, icona del cinema d’azione e leggenda delle arti marziali

La notizia è stata diffusa dalla famiglia con una nota ufficiale, in cui si sottolinea come l’attore sia scomparso circondato dall’affetto dei suoi cari.

È morto a 86 anni Chuck Norris, simbolo del cinema d’azione e campione mondiale di karate. La notizia è stata diffusa dalla famiglia con una nota ufficiale, in cui si sottolinea come l’attore sia scomparso circondato dall’affetto dei suoi cari.

Secondo alcune fonti, nelle ore precedenti era stato ricoverato per un’emergenza medica sull’isola di Kauai.

Una carriera tra sport e cinema

Nato il 10 marzo 1940, Norris iniziò il suo percorso durante il servizio nella United States Air Force, dove si avvicinò alle arti marziali, in particolare al Tang Soo Do. Tornato negli Stati Uniti, si affermò come atleta di livello internazionale, conquistando numerosi titoli e fondando anche un proprio stile di combattimento, il Chun Kuk Do.

Il successo sul grande e piccolo schermo

La popolarità mondiale arrivò grazie al cinema e alla televisione. Tra i suoi lavori più celebri:

Walker, Texas Ranger

The Delta Force

Missing in Action

Indimenticabile anche il duello con Bruce Lee nel film L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente, girato nel Colosseo.

Il mito e i meme

Negli anni ’90, il successo televisivo lo rese un volto familiare in tutto il mondo. Successivamente, Norris divenne anche un fenomeno della cultura pop grazie ai “Chuck Norris Facts”, meme ironici che ne esaltavano in modo esagerato forza e invincibilità, trasformandolo in una vera icona del web.

Il ricordo della famiglia

“Per il mondo era un simbolo di forza. Per noi era un marito, padre e nonno amorevole”, ha dichiarato la famiglia, chiedendo rispetto per la privacy.