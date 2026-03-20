Angri, Emiliana travolta da due auto: si indaga per omicidio stradale

ANGRI – Si procede per omicidio stradale nell’inchiesta sulla morte di Emiliana Natale, 45enne di Angri, deceduta in ospedale dopo essere stata investita da due automobili.

La Procura di Nocera Inferiore, che coordina le indagini, potrebbe notificare nelle prossime ore avvisi di garanzia ai due automobilisti coinvolti, in vista degli accertamenti irripetibili affidati al medico legale.

La dinamica dell’incidente

L’episodio si è verificato lungo via Nazionale, nella serata di due giorni fa. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la strada, nei pressi di una farmacia, quando è stata investita da una prima vettura.

Subito dopo, una seconda auto sopraggiunta l’avrebbe travolta nuovamente, trascinandola per diversi metri. Il conducente del secondo veicolo si sarebbe accorto della presenza del corpo solo all’altezza dell’incrocio con il cavalcavia delle Fontane, facendo scattare l’allarme.

Il primo automobilista, invece, avrebbe riferito di essersi fermato immediatamente dopo l’impatto per prestare soccorso.

I soccorsi e il decesso

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, necessari per liberare il corpo rimasto incastrato sotto l’auto. Le condizioni della 45enne sono apparse da subito gravissime.

Trasportata d’urgenza all’ospedale di Nocera Inferiore e successivamente trasferita all’Ospedale Cardarelli, la donna presentava numerose fratture, lesioni multiple e gravi danni interni. Nonostante i tentativi dei medici, è deceduta nelle ore successive.

Le indagini

A condurre gli accertamenti è la polizia municipale. Fondamentale sarà l’autopsia, che dovrà chiarire quale dei due investimenti sia stato fatale e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

L’inchiesta è ora nelle fasi iniziali e dovrà accertare eventuali responsabilità penali dei conducenti coinvolti.