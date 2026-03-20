Casoria, rapina choc in casa: famiglia sequestrata e picchiata per un bottino inesistente

Notte di terrore in un’abitazione di via Fonseca, a Casoria, dove una famiglia è stata sequestrata, legata e brutalmente picchiata da una banda di cinque rapinatori.

CASORIA – Notte di terrore in un’abitazione di via Fonseca, a Casoria, dove una famiglia è stata sequestrata, legata e brutalmente picchiata da una banda di cinque rapinatori.

L’assalto

I malviventi, con volto coperto e vestiti di nero, hanno fatto irruzione nell’appartamento svegliando i residenti nel cuore della notte. Padre, madre e figlio sono stati immobilizzati con lenzuola e minacciati di morte.

L’obiettivo della banda era chiaro: trovare un presunto bottino da 500mila euro, che però non esisteva.

La violenza

Durante l’azione, i rapinatori hanno più volte colpito le vittime, in particolare il capofamiglia, un pensionato, che ha riportato diverse lesioni, tra cui una frattura al bacino.

Secondo il racconto del figlio, i banditi continuavano a chiedere insistentemente dove fosse nascosta la somma, reagendo con violenza a ogni risposta negativa.

L’errore della banda

A un certo punto, alcuni dei malviventi avrebbero iniziato a sospettare di aver sbagliato abitazione. Nonostante ciò, hanno continuato a rovistare la casa, portando via solo poche centinaia di euro e alcuni gioielli.

L’allarme e le indagini

A dare l’allarme è stata la madre, riuscita a liberarsi e a fuggire da una porta secondaria. I Carabinieri sono intervenuti poco dopo e hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’abitazione.

Sicurezza rafforzata

Dopo l’episodio, il prefetto di Napoli ha disposto un’intensificazione dei controlli sul territorio per prevenire nuovi reati e aumentare la sicurezza dei cittadini.