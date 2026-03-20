Incidente mortale sull’A2: muore 72enne, ferito un giovane

Nel violento scontro tra due auto ha perso la vita un uomo di 72 anni, originario di Campagna.

EBOLI – Tragico incidente nella notte lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Eboli. Nel violento scontro tra due auto ha perso la vita un uomo di 72 anni, originario di Campagna.

La vittima e i soccorsi

La vittima, identificata con le iniziali G.G., è deceduta a seguito dell’impatto. Ferito in modo lieve, invece, il giovane alla guida dell’altra vettura coinvolta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale di Eboli, che hanno effettuato i rilievi del caso.

Indagini in corso

La salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’Ospedale di Battipaglia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le cause del tragico impatto.