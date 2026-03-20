Lapidi in piazza Portanova a Salerno: installazione choc per le vittime del conflitto

Un’installazione improvvisa e d’impatto è comparsa questa mattina nel cuore della città, in Piazza Portanova.

SALERNO – Un’installazione improvvisa e d’impatto è comparsa questa mattina nel cuore della città, in Piazza Portanova.

Su un prato verde sintetico sono state posizionate diverse lapidi nere, ciascuna con foto in bianco e nero, presumibilmente raffiguranti bambini e giovani vittime del conflitto palestinese. Un vero e proprio “cimitero simbolico” che ha immediatamente attirato l’attenzione di cittadini e passanti.

Un gesto senza firma

Al momento non risultano rivendicazioni né indicazioni sugli autori dell’installazione, che appare però chiaramente come un’azione di sensibilizzazione su un tema internazionale particolarmente delicato.

Numerosi curiosi si sono fermati per osservare e cercare di comprendere il significato dell’iniziativa.

Intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per la rimozione dell’allestimento. Presenti anche la Polizia di Stato e la Digos, impegnate nelle indagini per identificare i responsabili del gesto.