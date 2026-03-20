Lite per mancanza d’acqua degenera: 63enne mutilato, arrestato un 33enne

Il 63enne avrebbe colpito per primo con un pugno, scatenando la reazione violenta del giovane. Quest’ultimo si sarebbe avventato sull’uomo mordendolo con estrema violenza all’orecchio

VILLARICCA – Una lite nata per un disservizio idrico si è trasformata in un grave episodio di violenza in un condominio di Villaricca.

Da oltre una settimana i residenti erano alle prese con la mancanza d’acqua, situazione che aveva generato forte tensione tra gli inquilini e il proprietario dello stabile, un uomo di 63 anni.

La violenza

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, la discussione tra il proprietario e un affittuario 33enne sarebbe degenerata rapidamente. Il 63enne avrebbe colpito per primo con un pugno, scatenando la reazione violenta del giovane.

Quest’ultimo si sarebbe avventato sull’uomo mordendolo con estrema violenza all’orecchio, fino a strapparne una parte del padiglione auricolare.

I soccorsi e l’arresto

La vittima è stata immediatamente trasportata in ospedale, dove resta ricoverata sotto osservazione per la grave lesione subita.

Per il 33enne sono scattati gli arresti domiciliari. L’uomo dovrà rispondere dell’accusa di lesioni personali aggravate.

Indagini in corso

L’episodio riaccende l’attenzione sulle tensioni sociali legate ai disservizi essenziali. I Carabinieri proseguono gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti.