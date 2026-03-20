Malore su treno Alta Velocità: 30enne soccorsa a Pisciotta

Momenti di paura a bordo di un treno ad Alta Velocità, dove una giovane di circa 30 anni ha accusato un malore durante il viaggio.
Il convoglio è stato fermato presso la stazione di Pisciotta, permettendo l’intervento tempestivo dei sanitari della Misericordia di Palinuro.
I soccorsi
La ragazza è stata trovata in stato confusionale e immediatamente assistita dal personale sanitario, che ha prestato le prime cure direttamente sul posto.
Trasferimento in ospedale
Successivamente, la 30enne è stata trasportata all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti e cure.