Malore su treno Alta Velocità: 30enne soccorsa a Pisciotta

Il convoglio è stato fermato presso la stazione di Pisciotta, permettendo l’intervento tempestivo dei sanitari della Misericordia di Palinuro.

Momenti di paura a bordo di un treno ad Alta Velocità, dove una giovane di circa 30 anni ha accusato un malore durante il viaggio.

Il convoglio è stato fermato presso la stazione di Pisciotta, permettendo l’intervento tempestivo dei sanitari della Misericordia di Palinuro.

I soccorsi

La ragazza è stata trovata in stato confusionale e immediatamente assistita dal personale sanitario, che ha prestato le prime cure direttamente sul posto.

Trasferimento in ospedale

Successivamente, la 30enne è stata trasportata all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti e cure.