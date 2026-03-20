Nocera Inferiore, doppia rapina ai distributori in meno di 24 ore: caccia alla banda

Due rapine in meno di 24 ore ai danni di distributori di carburante fanno scattare l’allarme sicurezza in città.

NOCERA INFERIORE – Due rapine in meno di 24 ore ai danni di distributori di carburante fanno scattare l’allarme sicurezza in città. Nel mirino due impianti Facomgas, colpiti con modalità pressoché identiche.

Il primo colpo

Il primo episodio si è verificato in via Petrarca, lungo la strada provinciale per Castel San Giorgio. Quattro malviventi, a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta bianca, hanno fatto irruzione nell’area di servizio, come riporta “liratv”.

Sotto minaccia, i rapinatori hanno bloccato i quattro dipendenti presenti e si sono impossessati dell’incasso, pari a circa 1.500 euro.

Il secondo episodio

Poche ore dopo, un’azione analoga è stata messa a segno in via Villanova, sempre a Nocera Inferiore. Anche in questo caso, i banditi – presumibilmente gli stessi – hanno agito con le medesime modalità, riuscendo a sottrarre il denaro custodito nel gabbiotto.

Indagini in corso

Sui due episodi indagano Polizia e Carabinieri, intervenuti rispettivamente sui luoghi delle rapine. Gli investigatori stanno analizzando immagini di videosorveglianza e altri elementi utili per identificare i responsabili, ritenuti parte della stessa banda.