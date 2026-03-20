Nocera Superiore, viola le prescrizioni e molesta i vicini: 44enne in carcere

NOCERA SUPERIORE – Finisce in carcere una 44enne del posto, già sottoposta alla misura di sicurezza della libertà vigilata, a seguito dell’aggravamento disposto dall’Autorità giudiziaria.
L’indagine, condotta dai carabinieri della stazione di Nocera Superiore, riguarda una donna già coinvolta in precedenti procedimenti per estorsione, furto e danneggiamento.
Le violazioni
La misura a cui era sottoposta prevedeva anche l’obbligo di seguire un programma terapeutico. Tuttavia, secondo quanto emerso, la 44enne avrebbe interrotto il percorso già dallo scorso dicembre.
Nello stesso periodo, sarebbe stata segnalata per nuovi episodi di danneggiamento all’interno di un esercizio commerciale, oltre a comportamenti molesti nei confronti dei condomini dello stabile in cui viveva.
Insulti, disturbi e atti vandalici, anche nelle ore notturne, avrebbero contribuito a delineare un quadro di reiterate violazioni delle prescrizioni imposte.
Il provvedimento
Alla luce degli elementi raccolti, l’Autorità giudiziaria ha disposto l’aggravamento della misura cautelare, revocando la libertà vigilata.
Per la donna è quindi scattato il trasferimento in carcere, dove resterà a disposizione della magistratura.