Nuovo hub di Pompei, stop ai treni tra Torre Annunziata e Nocera: ecco quando

Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo hub ferroviario di Pompei, infrastruttura strategica che collegherà la linea storica Napoli–Salerno con la Circumvesuviana Napoli–Sorrento, migliorando l’accesso ai flussi turistici diretti agli Scavi e al Santuario.
L’intervento, a cura di Rete Ferroviaria Italiana, prevede un investimento complessivo di circa 40 milioni di euro.
Stop alla circolazione ferroviaria
Per consentire l’avanzamento dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Torre Annunziata Centrale e Nocera Inferiore nei seguenti periodi:
- dalle ore 5:00 di sabato 28 marzo alle ore 5:00 di domenica 30 marzo
- dalle ore 5:00 di sabato 18 aprile alle ore 5:00 di domenica 20 aprile
Modifiche ai treni e bus sostitutivi
Durante le interruzioni, diversi treni regionali e metropolitani subiranno cancellazioni o limitazioni, in particolare sulle tratte:
- Napoli Campi Flegrei – Torre Annunziata Centrale / Salerno
- Napoli Centrale – Salerno – Sapri
Sarà attivato un servizio sostitutivo con autobus, con possibili tempi di percorrenza più lunghi a causa del traffico.
Cosa sapere
- posti sui bus limitati rispetto ai treni
- vietato il trasporto di bici e monopattini
- ammessi solo animali di piccola taglia (eccetto cInformazioni
Informazioni
Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sui canali ufficiali di Trenitalia, inclusa l’app e la sezione Infomobilità del sito.