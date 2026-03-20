NAPOLI – Rafforzare ricerca, innovazione e apertura internazionale. È con questo obiettivo che l’Ospedale Evangelico Betania ha nominato il professor Antonio Giordano presidente del proprio Comitato scientifico.

Oncologo, patologo e genetista di fama internazionale, Giordano è direttore dello Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine e docente presso l’Università di Siena. La sua nomina rappresenta un passo strategico per il presidio di Ponticelli, che punta a consolidare il proprio ruolo nel panorama sanitario regionale e nazionale.

Ricerca e innovazione al centro

L’obiettivo è sviluppare nuovi programmi scientifici e rafforzare le collaborazioni accademiche, con un’attenzione particolare anche alla sanità digitale, considerata una leva fondamentale per migliorare qualità e accesso alle cure.

“Contribuire alla crescita scientifica della struttura è una sfida importante – ha dichiarato Giordano – valorizzando un team clinico già di alto livello e creando nuove opportunità di ricerca”.

Il ruolo del Comitato scientifico

Il Comitato scientifico rappresenta un pilastro nella governance dell’ospedale, favorendo l’integrazione tra attività clinica e ricerca e promuovendo sinergie con università e centri di ricerca.

Soddisfazione anche da parte del presidente della Fondazione Evangelica Betania, Domenico Vincenzi, che ha evidenziato come la nomina possa rafforzare ulteriormente il percorso di crescita della struttura e del suo personale medico.